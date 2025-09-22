¿Sube la temperatura? Hasta qué número llegará la máxima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la máxima se posicionará cerca de los 22 grados este lunes y que continuará subiendo en la semana.

Luego de varias jornadas con Zonda, una baja drástica de la temperatura, ahora el tiempo parece que se reacomoda a la primavera con un tiempo agradable y máximas que superarán levemente los 20 grados centígrados.

¿Cómo estará este lunes 22-09-2025?

Este lunes estará con poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales.

Máxima: 22°C | Mínima: 6°C

Martes 23-09-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 7°C

Miércoles 24-09-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 9°C

Jueves 25-09-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordilllera.

Máxima: 27°C | Mínima: 11°C

Viernes 26-09-2025

Nubosidad variable e inestable con tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C