Sube la temperatura este sábado en Mendoza: a cuánto llega la máxima

Para este sábado se espera un aumento de la temperatura, nevadas en la cordillera y probabilidad de precipitaciones níveas en sectores de la precordillera.

Después de un viernes agradable, Mendoza tendrá este sábado 25 de julio, día del Santo Patrono Santiago, una jornada con buen tiempo y un leve ascenso de la temperatura.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el cielo estará algo nublado, aunque las condiciones comenzarán a cambiar durante los próximos días.

En Alta Montaña se esperan nevadas de variada intensidad en distintos sectores de toda la cordillera provincial. Además, existe probabilidad de precipitaciones níveas en la precordillera de Las Heras y Luján, por lo que el fenómeno podría alcanzar sectores cercanos al área cordillerana y precordillerana.

La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima será de 6°C.

Cómo estará el tiempo el domingo

Para el domingo 26 de julio se espera una jornada con cielo algo nublado y un nuevo ascenso de la temperatura.

Se espera la presencia de viento Zonda en sectores de la precordillera y en el departamento de Malargüe. En Alta Montaña se prevén nevadas ligeras.

La temperatura máxima llegará a 20°C, mientras que la mínima será de 7°C.

Qué pasa el lunes

El lunes 27 de julio se presentará con nubosidad variable y la presencia de viento Zonda.

Según el pronóstico, existe probabilidad de que el fenómeno descienda hacia la precordillera y alcance algunos sectores del llano mendocino.

En tanto, en la cordillera volverán a registrarse nevadas moderadas.

La jornada será más cálida, con una máxima de 24°C y una mínima de 11°C.