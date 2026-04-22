¿Sube la temperatura este miércoles?

El pronóstico para los próximos días en Mendoza anticipa una seguidilla de jornadas con condiciones estables y temperaturas en ascenso, aunque hacia el fin de semana se espera un cambio con descenso térmico y posibles tormentas en el sur provincial.

Para este miércoles 22 de abril, se prevé cielo algo nublado con vientos leves del noreste y una máxima que alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 8°C. En la cordillera, el cielo se presentará parcialmente nublado.

El jueves continuará la tendencia de mejora, con poca nubosidad y un leve aumento de la temperatura. Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 11°C, con condiciones similares en la zona cordillerana, donde el cielo estará poco nuboso.

El viernes se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas, con cielo algo nublado y temperaturas estables respecto al día anterior. La máxima nuevamente rondará los 24°C y la mínima subirá a 12°C. En cordillera persistirá el cielo poco nuboso.

Sin embargo, el sábado llegará un cambio en las condiciones. Se espera nubosidad variable, descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur, rotando hacia el noreste. La máxima bajará a 21°C y la mínima se ubicará en 12°C. Además, se anuncian tormentas en el sur provincial durante la mañana.

De esta manera, la semana cerrará con un marcado contraste respecto a los días previos, dejando atrás la estabilidad para dar paso a condiciones más inestables.

Miércoles | 22-04-2026 Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 23°C | Mínima: 8°C

Jueves | 23-04-2026 Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 11°C

Viernes | 24-04-2026 Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 12°C