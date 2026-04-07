Sube la temperatura este martes: ¿a cuánto llega la máxima?

Este martes comienza a normalizarse la temperatura y ya se espera que alcance los 24 grados centígrados. Así se mantendría lo que resta de la semana.

Este martes comienza a subir la temperatura en Mendoza y las máximas comenzarán a ubicarse en temperaturas algo superiores a los 24 grados. Además, no se esperan tormentas ni ningún fenómeno climático.

Martes 07-04-2026

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

Miércoles 08-04-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Jueves 09-04-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

Viernes 10-04-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera hacia la noche

Máxima: 26°C | Mínima: 14°C

Sábado 11-04-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos modeados del noreste. Inestable en la mañana con precipitaciones, mejorando por la tarde. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Domingo 12-04-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C