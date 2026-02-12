Sube la temperatura este jueves: ¿a cuánto se va la máxima?

Contingencias Climáticas de Mendoza señaló que este jueves comienza a subir la temperatura. La máxima se ubicará en los 28 grados centígrados.
Este jueves comienza a subir la temperatura en la provincia y es el principio de jornadas muy calurosas. En algunos días habrá máximas que superarán los 30 grados y para la semana que viene se espera que lleguen a 36.
¿Cómo estará este jueves 12-02-2026?
Este jueves habrá poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 28°C | Mínima: 18°C
Viernes 13-02-2026
Este viernes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste.
Máxima: 31°C | Mínima: 19°C
Sábado 14-02-2026
El sábado estará caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, vientos leves del noreste.
Máxima: 32°C | Mínima: 20°C
Domingo 15-02-2026
El domingo estará caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste.
Máxima: 33°C | Mínima: 21°C
Lunes 16-02-2026
El lunes estará caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del noreste.
Máxima: 37°C | Mínima: 20°C
Martes 17-02-2026
El martes estarña caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del noreste.
Máxima: 36°C | Mínima: 23°C