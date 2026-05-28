¿Sube la temperatura este fin de semana?

Así estará el tiempo en Mendoza: días templados, ascenso de temperatura y cambio de condiciones hacia el inicio de junio

Mendoza transitará los últimos días de mayo con jornadas mayormente estables, temperaturas agradables para la época y cielo parcialmente nublado, aunque el pronóstico anticipa un cambio de condiciones hacia el comienzo de junio con descenso térmico, viento y posibles precipitaciones aisladas.

Para este jueves 28 de mayo, se espera una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura y vientos leves del sector sur. En cordillera también se prevé nubosidad parcial. La máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima fue de 5°C.

El viernes continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y poco cambio en la temperatura. Los vientos serán leves del este y en alta montaña se mantendrán condiciones de poca nubosidad. La temperatura oscilará entre los 6°C de mínima y los 18°C de máxima.

De cara al fin de semana, el sábado se presentará con características similares: cielo parcialmente nublado, poco cambio térmico y vientos leves del noreste. En cordillera persistirá el tiempo poco nuboso. Se espera una máxima de 20°C y una mínima de 6°C.

El domingo se registrará un leve ascenso de la temperatura, con condiciones de poco nuboso a parcialmente nublado y vientos leves del sector sur. Sin embargo, el pronóstico anticipa un desmejoramiento hacia la noche. La máxima llegará a los 21°C y la mínima será de 7°C.

El cambio más significativo llegará el lunes 1 de junio. Se prevé una jornada mayormente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur y probabilidad de precipitaciones aisladas. La máxima descenderá a 16°C y la mínima será de 5°C.

De esta manera, Mendoza cerrará mayo con días templados y estables, aunque el inicio de junio podría traer condiciones más inestables y un ambiente más fresco.

Jueves 28-05-2026

Este jueves estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 5°C

Viernes 29-05-2026

Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 6°C

Sábado 30-05-2026

Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 6°C

Domingo 31-05-2026

Poco nuboso a parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Desmejorando hacia la noche.

Máxima: 21°C | Mínima: 7°C

Lunes 01-06-2026

Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C