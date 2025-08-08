Sube la temperatura en Mendoza: ¿cuándo llega la máxima a 20 grados?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Informó que este viernes asciende la temperatura. Para el fin de semana, se espera una máxima de 20 grados.

Luego de una semana muy fría, este viernes comienza a subir la temperatura que llevará la máxima a 20 grados centígrados.

¿Cómo estará este viernes 08-08-2025?

Este viernes hay nubosidad en disminución con heladas parciales y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 17°C | Mínima: 3°C

¿Qué pasa el sábado 09-08-2025?

El sábado habrá poca nubosidad con heladas parciales y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C

¿Cómo estará el domingo 10-08-2025?

El domingo habrá poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 19°C | Mínima: 4°C

¿Qué pasará el lunes 11-08-2025?

El lunes estará algo nublado con leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargue. Inestable en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 5°C

¿Qué pasa el martes 12-08-2025?

El martes estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Inestable en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 6°C