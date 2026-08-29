Sube la temperatura en Mendoza: a cuánto llega la máxima este sábado

Mendoza tendrá este sábado una jornada estable y agradable. El buen tiempo continuará durante el fin de semana, aunque seguirán las nevadas en la cordillera.

Después de un viernes con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste, Mendoza comienza el último fin de semana de agosto con condiciones meteorológicas estables.

Para este sábado 29 de agosto, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa cielo algo nublado, poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste.

En la cordillera continuarán las nevadas.

La máxima será de 19°C y la mínima de 8°C.

Cómo estará el tiempo en Mendoza el domingo

El domingo 30 de agosto se espera una jornada con poca nubosidad y temperaturas con pocos cambios.

Los vientos serán moderados del sector norte y continuarán las nevadas en la cordillera.

La máxima llegará a 21°C y la mínima será de 7°C.

El pronóstico para el lunes

Para el lunes 31 de agosto, continuará el tiempo estable, con poca nubosidad y temperaturas similares.

Se esperan vientos leves del sector sur, mientras que en la cordillera el cielo estará parcialmente nublado.

La máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 8°C.