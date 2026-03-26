Sube la temperatura: ¿cuándo llega la máxima a 30 grados?

Este jueves comienza a subir la temperatura en Mendoza. Para el fin de semana la máxima se espera que llegue a 30 grados.
Contingencias Climáticas informó que este jueves comienza a subir la temperatura en Mendoza y habrá un fin de semana cálido.
Jueves 26-03-2026
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.
Máxima: 24°C | Mínima: 12°C
Viernes 27-03-2026
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 30°C | Mínima: 14°C
Sábado 28-03-2026
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 32°C | Mínima: 16°C
Domingo 29-03-2026
Caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable el sur provincial durante la tarde y noche. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 34°C | Mínima: 17°C
Lunes 30-03-2026
Inestable en el sur provincial. Caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 35°C Mínima: 18°C