Subasta online: Aysam remata camionetas desde $1.900.000

La empresa AYSAM lanzó una subasta online de tres camionetas Ford, Volkswagen y Honda con bases desde $1.800.000. La puja estará abierta hasta el 31 de octubre, ¿cómo participar?

La empresa AYSAM (Aguas y Saneamiento Mendoza) avanza con un nuevo proceso de renovación de su flota de vehículos y anunció una subasta online de camionetas 4×4 y utilitarios de entre 10 y 25 años de antigüedad. Los remates estarán disponibles hasta el 31 de octubre, y las ofertas podrán realizarse a través de internet. Los precios base arrancan desde $1.900.000, y estarán disponibles para su exhibición una semana antes del cierre de la convocatoria.

Se trata de una subasta pública con modalidad electrónica a través del portal de una empresa especializada en subastas. Los interesados en comprar alguno de los vehículos pueden ingresar a Manucha Subastas donde están expuestos los lotes en venta y se puede ver el estado y detalle de cada uno.

Los lotes disponibles en la subasta de AYSAM están divididos de la siguiente manera:

Lote Nº 1: Pick up Ford Ranger CS 4X2 XL Plus 2.8 , modelo 2005 – Base: $1.900.000

Lote Nº 2: Pick up Volkswagen Saveiro cabina simple 1.6 , modelo 2015 – Base: $1.800.000

Lote Nº 3: Honda CR-V 4×4, modelo 1998 – Base: $1.900.000

Cómo participar en la subasta online

El remate, a cargo de la martillera María Manucha, se realizará de forma 100% digital. Son tres vehículos lo que se rematan en esta oportunidad. La subasta comienza el 30 de octubre a partir de las 13:30 de la mañana y finaliza el 31 de octubre a las 13.

PODÉS ENTRAR A LA SUBASTA DESDE ACÁ: Manucha Subastas

Para participar en la subasta, los oferentes deberán ingresar a la página web mencionada, registrarse como usuario, consultar las bases y condiciones de la subasta y realizar las ofertas en el periodo de tiempo mencionado.

Una vez finalizado el período, el vehículo será adjudicado al mejor postor, mientras que el segundo oferente será notificado en caso de ser necesario por cuestiones legales o administrativas.

Además, la subasta incluye una “cláusula de preferencia” destinada a los empleados de AYSAM, quienes podrán participar sin abonar la caución previa, siempre que estén incluidos en el listado oficial que la empresa entregue a la martillera.