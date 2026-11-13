“Su cara estaba morada y los ojos blancos”: la maestra mendocina que le salvó la vida a un nene de 5 años

El dramático episodio ocurrió en el Jardín de Infantes del Instituto Rodeo del Medio, minutos antes de que los alumnos se retiraran. El pequeño se descompensó, dejó de respirar y no tenía pulso. Gracias a la rápida intervención de su docente y al trabajo en equipo, lograron reanimarlo con RCP.

Una maestra le salvó la vida a un alumno de 5 años al practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un jardín de infantes de Maipú. El dramático episodio ocurrió este miércoles en el Jardín de Infantes del Instituto Rodeo del Medio, cuando los pequeños estaban por retirarse de la institución.

Todo comenzó cuando uno de los niños recibió un golpe a la altura del estómago y se descompensó. Al advertir que algo no estaba bien, una docente se acercó para asistirlo y descubrió que el pequeño no respondía, tenía el rostro morado y presentaba signos de una situación de extrema gravedad.

La maestra Sonia, quien intervino en la emergencia, relató cómo fueron esos momentos de tensión. Según contó, estaba junto a otras docentes acomodando a los alumnos cuando vio a uno de los pequeños recostado en el suelo.

“Cuando me acerco para ver qué es lo que estaba pasando, veo que la tonalidad de su cara era como morada. Tenía los labios y los ojos blancos. Así que me acerqué y, cuando lo llamo por el nombre, veo que pierde el control de los esfínteres“, recordó.

La docente advirtió que se trataba de una emergencia y pidió activar el código rojo, de acuerdo con el protocolo que habían aprendido durante las capacitaciones realizadas en la institución.

Al regresar junto al niño, una de sus compañeras le confirmó que no respiraba y que no podía encontrarle el pulso.

La maestra le practicó RCP y logró reanimarlo

Ante la gravedad del cuadro, Sonia comenzó inmediatamente con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. El pequeño llegó a reaccionar durante unos instantes, pero volvió a desmayarse, por lo que las docentes continuaron con el procedimiento.

“Lo despojé de sus pertenencias y empecé con las maniobras de RCP. Aproximadamente 20 en total. En medio, él vuelve, suspira, como que vuelve en sí, pero se vuelve a desmayar. Así que continuamos haciendo la maniobra hasta que comienza a llorar”, relató.

Ese llanto fue una señal de que el pequeño había recuperado la respuesta. La intervención de Sonia fue fundamental, aunque la docente también destacó el trabajo de sus compañeras, que se organizaron para asistir al niño, contener a los demás alumnos y colaborar durante la emergencia.

El jardín cuenta con 222 alumnos distribuidos en 10 salas, por lo que había muchos pequeños alrededor del lugar donde ocurrió el episodio.

El niño está internado y fuera de peligro

Minutos después de ser reanimado, el niño fue trasladado al hospital Notti, donde quedó internado para su atención médica. Según se informó, se encuentra estable y fuera de peligro.

Después de lo ocurrido, Sonia puso el acento en la importancia de contar con conocimientos de primeros auxilios y RCP para actuar ante situaciones de emergencia.

La docente explicó que en junio habían realizado una actualización de la capacitación que ya habían recibido años atrás.

“Uno realiza el curso, pero nunca piensa que lo vas a usar de esta forma”, expresó. También contó que era la primera vez que le tocaba atravesar una situación de estas características dentro de la escuela.

Finalmente, agradeció la tranquilidad que tuvo para actuar y destacó el compromiso del equipo docente: “Cada segundo cuenta y es muy importante”.