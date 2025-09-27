¿Sos emprendedor? podés ganarte una campaña de marketing digital valuada en USD 35.000

Podés ganar una campaña de marketing digital completa valuada en USD 35.000, que incluye asesoría estratégica, publicidad online, desarrollo web, SEO y generación de contenido para potenciar tu negocio.

En un mercado cada vez más competitivo y digital, las pymes enfrentan el reto de adaptarse y crecer. Con motivo de sus 20 años de trayectoria, THT Corporation presenta una oportunidad única: regalar a una pyme una campaña de marketing digital completa, valuada en USD 35.000.

La iniciativa llamada “El Próximo Caso de Éxito”, está impulsada por THT Corporation y será ejecutada por su agencia Tehuentec. El objetivo es encontrar un negocio con modelo sólido, visión de crecimiento y potencial para escalar en el mundo digital, demostrando cómo una estrategia tecnológica bien diseñada puede generar resultados concretos.

¿Qué incluye la campaña ganadora?

El premio consiste en un plan de aceleración digital 360°, que contempla:

Diagnóstico integral del ecosistema digital de la empresa.

Asesoramiento estratégico por parte de expertos en marketing.

Campañas publicitarias en Google Ads.

Desarrollo de un sitio web optimizado.

Estrategia SEO para mejorar el posicionamiento en Google.

Generación de contenido para redes sociales.

Difusión del caso ganador en medios, redes y comunidad de THT Corporation.

Palabras del CEO de THT Corporation

Guillermo Campodónico, CEO de THT, destacó:

“El Próximo Caso de Éxito refleja nuestra visión y compromiso con el crecimiento de las empresas en LATAM, EE.UU. y España. Durante 20 años hemos visto cómo la tecnología y una estrategia sólida pueden transformar negocios. Por eso decidimos destinar USD 35.000 para impulsar una pyme con alto potencial.”

Campodónico agregó:

“No se trata solo de un premio económico, sino de un paquete integral de servicios estratégicos. Buscamos un socio con visión clara, al que podamos potenciar para alcanzar su máximo potencial. Invitamos a todas las pymes y startups con ganas de crecer a participar. ¡Queremos hacer historia juntos!”

¿Quiénes pueden participar?

Empresas de cualquier rubro constituidas legalmente, startups o emprendimientos en crecimiento que operen en Latinoamérica, Estados Unidos o España pueden postularse.

Sobre THT Corporation

Con 20 años de experiencia, THT Corporation impulsa el crecimiento de negocios en América Latina, Estados Unidos y España. Su ecosistema incluye unidades estratégicas como Tehuentec, THT Ads, THT Devo, Trinomium, Fundación THT y Césbped en Mendoza.

¿Cómo podés postularte?

Las postulaciones están abiertas hasta el 1 de diciembre de 2025 a través de la web: casodeexito.tehuentec.com.

El ganador será anunciado el 10 de diciembre de 2025.

Para consultas: casoexito@thtcorporation.com.