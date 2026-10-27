Tensión en una cárcel de Mendoza: dos internos toman de rehén a un penitenciario

Los reclusos piden ser trasladados a Almafuerte.

Un importante despliegue de seguridad se activó durante la madrugada de este martes en la penitenciaría provincial de Boulogne Sur Mer, ubicada en la Ciudad de Mendoza, luego de que dos reclusos tomaran de rehén a un efectivo del Servicio Penitenciario.

​La situación crítica se originó en el módulo 16 del complejo carcelario. Según informaron fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad y Justicia, el foco del conflicto gira en torno a la exigencia de los internos: reclaman ser trasladados de manera urgente al complejo penal Almafuerte, situado en la zona de Cacheuta.

​De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, los reos involucrados cumplen condenas por delitos de suma gravedad, con antecedentes que incluyen abuso sexual, robo y homicidio.

​Operativo y negociación en curso

​Desde las primeras horas de la madrugada, un equipo interdisciplinario compuesto por negociadores del Servicio Penitenciario y la fiscalía de turno se encuentra abocado a las tratativas dentro del establecimiento para lograr la liberación sana y salva del uniformado y convencer a los internos de deponer su actitud.

​Voceros del área de seguridad señalaron que, hasta el momento, no se han registrado episodios de violencia que lamentar respecto a la integridad física del agente retenido.

​En cuanto al impacto en el exterior del penal, las autoridades indicaron que el operativo se concentra estrictamente puertas adentro, por lo que la circulación vehicular y peatonal sobre la avenida Boulogne Sur Mer transcurre con total normalidad, sin cortes ni interrupciones en el tránsito de la zona.

​Las próximas horas serán clave para destrabar el conflicto a través de la vía del diálogo que encabeza el comité de crisis y la justicia provincial.