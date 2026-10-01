“Solos ya no sabemos cómo seguir”: un refugio de animales de San Martín necesita ayuda para evitar el cierre

La tarea abnegada de rescatar y mantener animales en situación de abandono atraviesa un momento crítico en la zona Este. El reconocido refugio A.M.P.A.R.A., ubicado en el departamento de San Martín, lanzó un desesperado llamado a la solidaridad a través de sus redes sociales al encontrarse al límite de sus posibilidades operativas y financieras.

Una dramática situación atraviesa el refugio A.M.P.A.R.A. (Asociación Mendocina de Protección, Ayuda y Refugio del Animal) en el departamento de San Martín. La entidad protectora, que alberga y cuida a cientos de perros en situación de calle y vulnerabilidad, lanzó un angustiante pedido de ayuda a la comunidad mendocina tras quedarse sin un apoyo clave para la preparación diaria del alimento. Ante la falta de recursos para costear personal adicional y sin respuestas oficiales, sus voluntarios advierten que la continuidad del predio corre serio peligro.

La institución, que funciona gracias a las donaciones voluntarias de los vecinos para cubrir alimento, veterinarios, medicamentos y sueldos básicos de mantenimiento, advirtió que la falta de recursos y de asistencia logística pone en riesgo la alimentación diaria de los cientos de perros que cobija.

La pérdida de una colaboración municipal esencial

El detonante de esta crisis radica en la reducción de personal enviado desde el municipio de San Martín para colaborar en las tareas cotidianas más complejas del predio.

“Hasta ahora, contábamos con una pequeña pero muy importante colaboración: de lunes a viernes, una persona de la Municipalidad se acercaba durante dos horas para cocinar la comida de los animales. Puede parecer poco, pero para nosotros esas dos horas significan muchísimo”, explicaron desde la comisión directiva del refugio.

Sin embargo, en las últimas horas fueron notificados de que dicha asistencia estatal se reducirá únicamente a tres días por semana (de lunes a miércoles), debido a la sobrecarga de tareas del personal y la falta de reemplazos asignados para cubrir el resto de la jornada.

“No queremos cerrar, pero solos ya no podemos”

Esta quita de personal deja dos días a la semana desprotegidos en un eslabón fundamental: la elaboración de las raciones para cientos de animales. Sin el presupuesto suficiente para contratar a un trabajador particular que cubra esas horas, la preocupación de las voluntarias es extrema.

Falta de presupuesto: “Hoy, sinceramente, no tenemos los recursos para pagar a una persona durante esas horas adicionales. Nuestros fondos ya no alcanzan para cubrir más gastos” , señalaron.

Sin respuestas oficiales: “Necesitamos que alguien nos ayude, nos cansamos de presentar notas, pero nunca hay respuestas. El abandono es un problema social que nos afecta a todos e intentamos hacernos cargo todos los días de una parte enorme de esa realidad” .

El temor al cierre: “No queremos llegar al punto de tener que cerrar nuestras puertas, pero si los recursos siguen sin alcanzar, cada vez se vuelve más difícil sostener el refugio”.

¿Cómo colaborar con el refugio A.M.P.A.R.A.?

Para evitar que la institución suspenda sus actividades y los cientos de rescatados queden desamparados, desde la protectora apelaron a la solidaridad de la comunidad mendocina. Se puede colaborar realizando aportes económicos voluntarios a través de su cuenta oficial: