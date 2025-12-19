Fundación de Todo Corazón: instituciones mendocinas recibieron donaciones de rezagos aduaneros

En la antesala de las fiestas, la Fundación De Todo Corazón concretó una gran donación de rezagos aduaneros que permitirá asistir a ocho instituciones solidarias de distintos puntos de Mendoza. Ropa, calzado, bazar y accesorios que serán distribuidos en escuelas, iglesias, barrios y organizaciones comunitarias.

En un contexto donde la solidaridad en Mendoza se vuelve clave para acompañar a quienes más lo necesitan, la Fundación De Todo Corazón hizo de nexo en una importante donación de mercadería proveniente de rezagos aduaneros, que será destinada directamente para ayudar a instituciones sociales de diferentes departamentos de la provincia.

La entrega incluye entre siete y ocho pallets con ropa, calzado, mochilas, carteras, vajilla y artículos de bazar, que fueron clasificados en un galpón especialmente cedido por la empresa de Transporte Valdés, responsable además de la logística solidaria, un aspecto central para garantizar que la ayuda llegue a destino.

Según detallaron desde la fundación, la mercadería será repartida entre ocho instituciones, alcanzando a escuelas de Uspallata, iglesias, comedores comunitarios, organizaciones de mujeres, barrios de Guaymallén, zonas rurales y departamentos del Este, Valle de Uco y el sur provincial. En los próximos días, otras entidades serán invitadas a retirar donaciones para ampliar el alcance territorial.

“El volumen de esta donación implica un trabajo enorme de clasificación y organización, pero también una enorme alegría, porque muchas instituciones se benefician al mismo tiempo, y cada una de ellas asiste a decenas de familias”, señaló Silvina Alonso desde la fundación.

Desde la fundación destacaron el rol clave de la articulación entre el sector público, privado y la comunidad, y agradecieron especialmente a Transporte Valdez por facilitar el traslado desde los depósitos aduaneros hasta el centro de distribución. “La logística no es un detalle menor cuando se manejan estos volúmenes. Sin ese apoyo, sería imposible llegar a tantos lugares”, remarcaron.

Representantes de escuelas, iglesias y organizaciones beneficiadas coincidieron en que se trata de un gesto solidario fundamental, ya que muchos de estos productos, que podrían permanecer almacenados, llegan finalmente a familias, niños y comunidades que los necesitan.

Desde Transporte Valdés resaltaron que para ellos es un placer colaborar con la Fundación de Todo Corazón. “Es una tranquilidad, además de una alegría, porque realmente están organizados y colaboran con tantas instituciones sin dejar afuera a nadie”, destacó Soledad Valdés.

Un cierre de año con impacto social

La iniciativa se da en un momento clave del año, cuando las fiestas intensifican la demanda de ayuda social. Desde la fundación subrayaron que la solidaridad se mantiene activa durante todo el año, pero que estas acciones cobran un valor especial en diciembre.

“Ver a instituciones de distintos departamentos trabajando juntas es una satisfacción enorme. Cada prenda, cada mochila, cada par de zapatos suma y marca una diferencia real”, expresaron.