Solidaridad en San Martín: un grupo de amigos pide ayuda para llevar regalos a niños de zonas rurales por el Día de Reyes Magos

Hace 10 años que el grupo festeja el Día de Reyes Magos en Chivilcoy, sin embargo, por las dificultades económicas este 2026 no iban a realizar el tradicional recorrido, sin embargo, los vecinos se acercaron a colaborar y pedirles que lo hagan para llevarle un poco de alegría a los más pequeños.

El grupo de jóvenes se junta cada semana en Chivilcoy, San Martín para poder acompañar a su comunidad. Es que además de abrir el merendero, realizan distintas actividades a lo largo del año en fechas especiales, como por ejemplo el tradicional recorrido de los Reyes Magos. Sin embargo, debido al contexto económico que envuelve a todo el país, cada vez se les hace más difícil poder hacer el festejo y es por eso que recurren a la solidaridad de los mendocinos para poder llevarle un pequeño regalito a los niños y niñas que viven en las zonas rurales del Este de Mendoza.

Hace más de 10 años, que “Amigos Solidarios” se organizan para el Día del Niño, Navidad y Reyes Magos, entre otros eventos, para poder llevarle una sonrisa a los más pequeños.

Se trata de un grupo de amigos que tratan de ayudar a niños y niñas de las zonas rurales de Mendoza. “Nosotros no íbamos a realizar Reyes Magos este 2026 porque muchas empresas nos han cerrado las puertas debido a la crisis económica, pero nos empezaron a mandar mensajes la gente de la zona de que empezaban a colaborar con lo que tenían para que se hiciera”, relató Yamila, la coordinadora del grupo y agregó que para cientos de personas es difícil poder comprar un juguete o una golosina, ya que muchas personas de la zona son trabajadores rurales o de la viña.

“Hace 10 años que somos del grupo, llegamos a tantos niños, que no queríamos decepcionar a nadie”. A estos eventos concurren más de 1.000 niños y niñas de zonas rurales del Este mendocino, sin embargo, las puertas no se cierran a nadie, ya que son zonas donde los Reyes Magos muchas veces no llegan, exclamaron desde la asociación.

Cómo ayudar con la campaña para Reyes de Amigos Solidarios

Si bien Yamila, la encargada de la asociación reconoce que la situación del país no es buena, pide que los mendocinos ayuden donando golosinas, tutucas, alfajores, caramelos, chupetines o lo que puedan para armar bolsas con golosinas que serán entregadas.

También extendieron la invitación a empresas que quieran ser parte de esta movida solidaria, “Le pedimos a las empresas de Mendoza que se involucren en algo tan lindo como esto. Nosotros hace 10 años que lo hacemos. La ayuda llega a todos los niños”.

El 11 de enero recorrerán las calles para poder entregar los presentes y recalcaron que si alguna persona quiere ayudar lo puede hacer también donando dinero.

Quienes quieran sumarse y colaborar pueden ponerse en contacto: