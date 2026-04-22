Sin esa pieza no puede escuchar: pequeño mendocino perdió su implante en el Centro y pide ayuda para encontrarlo

Thiago que depende de este dispositivo para poder escuchar. La familia pide ayuda para recuperarla, ya que sin esa pieza el equipo no funciona.

La familia de Thiago busca con urgencia una bobina de su implante coclear que se extravió el pasado lunes por la tarde en la zona de Plaza Italia, en pleno centro de Mendoza. Se trata de una pieza fundamental para que el niño pueda escuchar.

El elemento forma parte del sistema externo del implante que utiliza Thiago, quien es sordo y depende completamente de este dispositivo para escuchar. Sin esa bobina, el equipo deja de funcionar. “El audífono tiene un imán que se pega y se despega. Es una bobina chiquita, como una fichita. En algún momento se habrá enganchado en una reja o en algún metal y se cayó sin que nos diéramos cuenta”, explicó Ariel Lizarrá, abuelo del niño.

El hecho ocurrió mientras el nene se encontraba en la zona de Plaza Italia. Desde entonces, la familia intenta dar con la pieza, que por su tamaño podría haber pasado desapercibida.

Thiago fue operado cuando tenía tres años para la colocación de los implantes cocleares y logró adaptarse bien. Actualmente utiliza el dispositivo en ambos oídos, aunque la pérdida de esta bobina lo deja sin audición en uno de ellos.

“Le sirve únicamente a él. No tiene ningún valor para otra persona, no se puede vender ni usar. Lo único que necesitamos es recuperarlo porque es fundamental para su vida diaria”, remarcó su abuelo.

La madre del niño, Dayana Lizarrá, también tiene hipoacusia, por lo que en la familia conocen de cerca la importancia de estos dispositivos.

Desde el entorno familiar piden que, en caso de encontrar la pieza, sea devuelta. Puede acercarse a Canal 9 Televida (Garibaldi 186) o contactarse directamente con la familia.