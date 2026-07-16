Siguen las complicaciones para transitar por la terminal: qué calles están cortadas por obras

Las obras en la zona de la Terminal de Ómnibus continúan generando complicaciones para automovilistas, peatones y usuarios del transporte público. Hay calles completamente cortadas, desvíos y semáforos fuera de servicio, por lo que recomiendan evitar el sector, especialmente de cara al regreso a clases.

Las obras en la Terminal de Mendoza siguen modificando la circulación en una de las zonas con mayor movimiento vehicular del Gran Mendoza. Durante las últimas horas se registraron importantes demoras debido a los cortes de tránsito, los desvíos obligatorios y el la vandalización de la señalización vial. La situación preocupa especialmente porque el próximo lunes se retomará la actividad escolar, lo que incrementará considerablemente la circulación de vehículos particulares, colectivos y peatones.

Qué calles permanecen cortadas en la Terminal de Mendoza

Uno de los principales inconvenientes se registra sobre calle Reconquista, en su intersección con Alberdi, donde el tránsito permanece completamente interrumpido en sentido hacia el sur.

Se trata de una arteria muy utilizada tanto por el transporte público como por quienes circulan diariamente hacia el centro de Mendoza, por lo que los desvíos generan importantes demoras durante gran parte del día.

Desde la zona recomiendan que quienes no necesiten pasar por ese sector opten por caminos alternativos para evitar congestiones.

A los cortes de tránsito se suma otro problema: varios semáforos no están funcionando, lo que obliga a conductores y peatones a extremar las precauciones al momento de cruzar.

En horas de mayor circulación, los automovilistas deben avanzar prácticamente por acuerdo entre ellos para permitir el paso en las distintas esquinas, una situación que incrementa el riesgo de incidentes viales.

Además, quienes transitan caminando también encuentran dificultades para desplazarse debido a los sectores de obra y a la modificación de los recorridos habituales.

Cambios en las paradas de colectivos

Las paradas de colectivos ubicadas en las inmediaciones de la Terminal también registran modificaciones temporales para facilitar el funcionamiento del servicio mientras avanzan los trabajos.

Aunque durante las vacaciones de invierno la demanda disminuyó, se espera que desde el lunes aumente considerablemente la cantidad de pasajeros debido al regreso de las clases y la normalización de la actividad laboral.

Por ese motivo, las autoridades mantienen un operativo para reorganizar el ascenso y descenso de pasajeros en las zonas habilitadas. Ante este escenario, se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización provisoria y considerar vías alternativas para evitar demoras.