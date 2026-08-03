Sigue nevando en Alta Montaña: qué temperatura habrá en el llano

El Servicio Meteorológico Nacional informó que continúan las nevadas persistentes en Alta Montaña. En el llano la máxima estará cercana a los 20 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes continuarán las nevadas en Alta Montaña pero se mantendrá el tiempo agradable en el llano con máximas cercanas a los 20 grados.

¿Cómo estará este lunes 03-08-2026?

Este lunes estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 9°C

¿Qué pasa este martes 04-08-2026?

Este martes estará mayormente nublado con leve descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Estable en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 8°C

Miércoles 05-08-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Estable en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 9°C