Sigue la ola polar en Mendoza: dónde llamar si vez a una persona en situación de calle

Las temperaturas bajo cero continúan afectando a la provincia y las autoridades reforzaron el operativo de asistencia para personas en situación de calle. Conocé los números habilitados en cada departamento y qué información debés brindar para que puedan intervenir rápidamente.

La ola polar en Mendoza continúa dejando jornadas de frío extremo, con temperaturas bajo cero, nevadas y una sensación térmica que complica especialmente a quienes viven a la intemperie. Frente a este escenario, el Gobierno provincial y los municipios reforzaron los operativos de asistencia e insistieron en la importancia de que los vecinos colaboren reportando a las personas en situación de calle que necesiten ayuda.

Para facilitar la intervención de los equipos sociales, se habilitaron distintos canales de comunicación en el Gran Mendoza y una línea provincial para atender casos en el resto del territorio.

Dónde llamar si ves a una persona en situación de calle

Las autoridades recordaron que cualquier vecino puede dar aviso para que los equipos de asistencia social intervengan y ofrezcan abrigo, alimentos o el traslado a un refugio temporal. Estos son los canales habilitados:

Las Heras

Se reciben llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp en:

2617115824

2612658482

2612658538

Ciudad de Mendoza

La Municipalidad habilitó exclusivamente el WhatsApp:

2614694546

En este caso solo se reciben mensajes de texto y no audios.

Godoy Cruz

La atención funciona únicamente mediante llamadas telefónicas:

4429370

4429367

2613064939

Guaymallén

Los reportes se realizan únicamente por WhatsApp:

2615068911

Luján de Cuyo

Se puede informar mediante:

Línea 147 (WhatsApp)

2612124022

Maipú

Atención por WhatsApp:

2613610280

Dirección de Contingencias de Mendoza

Para situaciones que ocurran fuera de esos departamentos o requieran intervención provincial:

2615592975 (llamadas telefónicas)

Qué información hay que brindar al realizar el aviso

Para que los equipos puedan actuar con rapidez, es importante aportar la mayor cantidad de datos posibles sobre la situación.

Al momento de comunicarse se recomienda informar:

La ubicación exacta donde se encuentra la persona.

donde se encuentra la persona. Calles, entrecalles o algún punto de referencia visible.

Si cuenta con abrigo suficiente o está expuesta al frío.

Su estado general de salud, si presenta dificultades para movilizarse o signos de descompensación.

Si hay niños, niñas o adolescentes junto a la persona.

El frío extremo continuará durante los próximos días en Mendoza

Luego de una jornada marcada por la nieve en gran parte de la provincia, el pronóstico indica que el frío intenso seguirá presente durante las próximas horas.

Para este jueves se espera un día mayormente nublado, con temperaturas muy bajas, posibilidad de precipitaciones aisladas y vientos leves del sector norte. Las mínimas podrían descender hasta -1°C o -2°C en distintas zonas de Mendoza.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional ya no mantiene alertas por nevadas para este jueves, las condiciones continúan siendo adversas para las personas más vulnerables, especialmente aquellas que permanecen en la vía pública.