Sigue la lluvia: qué pasa con la Fiesta Nacional de la Vendimia

El Gobierno provincial aseguró que el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia se realizará este domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day. El pronóstico indica que las lluvias se desplazarían hacia el Este durante la tarde y no afectarían el desarrollo del evento

Pese a las lluvias registradas durante las últimas horas, el Gobierno de Mendoza confirmó que el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia se realizará este domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day, ya que el pronóstico indica una mejora en las condiciones del tiempo durante la tarde.

Según informaron desde el Ejecutivo provincial, las consultas realizadas a distintos organismos meteorológicos, entre ellos Defensa Civil Mendoza, Servicio Meteorológico Nacional y especialistas en meteorología, coinciden en que las lluvias comenzarían a desplazarse hacia el Este de la provincia entre las 16 y 17 horas.

De acuerdo con estas previsiones, no se esperan precipitaciones importantes en el teatro griego durante el espectáculo.

La Subsecretaría de Cultura informa que el Acto Central de la fiesta se llevará a cabo desde las 21 horas, momento en el que se dará inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia.

A las 18 horas se abrirán las puertas al público. Al término del acto central se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, posteriormente, se realizará el concierto de Luciano Pereyra.

Se pide suma precaución para aquellos que quieran asistir a los cerros.

En este contexto, el Gobierno provincial anticipó que en las próximas horas difundirá un comunicado oficial con recomendaciones para el público que asistirá al evento.

Entre las principales sugerencias se pedirá llegar con anticipación, llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, ya que en el lugar las temperaturas suelen ser más bajas.

En caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, se comunicará inmediatamente.

Las autoridades destacaron que el operativo continúa con normalidad y que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas antes del inicio del espectáculo.