Mendoza con alerta amarilla por tormentas: las zonas dónde podría caer granizo este domingo

La jornada de este domingo de Vendimia estará marcada por la inestabilidad y rige una alerta amarilla por tormentas en la provincia. El pronóstico anticipa lluvias, posible granizo y cambios en el tiempo durante el día.

Luego de un sábado marcado por intensas tormentas, la jornada de este domingo vendimial se presenta inestable en Mendoza, donde rige alerta amarilla por tormentas en distintos sectores de la provincia, según informaron desde Defensa Civil Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional.

Las zonas afectadas

El reporte indica que continúan las condiciones de tormentas en la zona Este, Lavalle, este de Las Heras, General Alvear, y zona baja de San Rafael se esperan tormentas hasta horas de la tarde/noche.

Se prevé que cerca de las 18:00 horas, la nubosidad comience a disminuir ya sin probabilidad de precipitaciones.

Además, las autoridades advirtieron que no se descarta la caída de granizo a través del sistema de alerta temprana.

Para este domingo se espera cielo parcialmente nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sector sur y precipitaciones en la zona cordillerana.

La temperatura máxima alcanzará los 26º, mientras que la mínima rondará los 12º.

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes

Para el lunes, el tiempo comenzará a mejorar con nubosidad en disminución y ascenso de la temperatura.

Los vientos serán moderados del noreste y en cordillera se espera cielo poco nuboso.

La máxima llegará a los 27º y la mínima será de 11º.

Martes

El martes se anticipa una jornada con nubosidad variable e inestabilidad, con temperaturas en ascenso y vientos moderados del noreste.

La máxima alcanzará los 29º y la mínima será de 14º.

Miércoles

El miércoles el tiempo se presentará caluroso e inestable, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste.

La temperatura máxima llegará a los 31º, mientras que la mínima será de 16º.