Sigue el frío en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este domingo

Mendoza continuará con jornadas frías durante este fin de semana largo. Para este domingo se espera nubosidad variable, heladas parciales y un leve ascenso de la temperatura.

Luego de un sábado marcado por el frío y las bajas temperaturas, Mendoza tendrá este domingo 24 de mayo una jornada algo más templada, aunque continuará el tiempo fresco durante las primeras horas del día y se mantendrán las heladas parciales en distintos sectores de la provincia.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, el domingo se presentará con nubosidad variable, ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste.

Además, se esperan precipitaciones en Alta Montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se prevé mayor presencia de nubes.

El reporte nacional detalló además que la humedad alcanzará el 88% y el viento soplará desde el oeste a 8 kilómetros por hora. La visibilidad se mantendrá en condiciones normales, con un alcance estimado de 15 kilómetros.

El SMN pronosticó para Mendoza una máxima de 16°C y una mínima de 3°C.

Cómo estará el tiempo el lunes feriado en Mendoza

El lunes 25 de mayo, feriado por el Día de la Revolución de Mayo y la conformación del Primer Gobierno Patrio, continuará el tiempo estable en la provincia.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipó poca nubosidad, poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste.

En la cordillera el cielo permanecerá con poca nubosidad, aunque seguirán registrándose heladas parciales.

Para esa jornada se espera una temperatura una máxima de 18°C y una mínima de 6°C.