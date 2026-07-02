Sigue el alerta amarilla por frío extremo en Mendoza: cómo seguirá el tiempo y cuándo comenzará a subir la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta amarilla por temperaturas extremas en toda la provincia. Aunque la ola polar continuará durante los próximos días, el pronóstico anticipa un leve ascenso de las máximas hacia el fin de semana.

La ola polar continúa golpeando con fuerza a Mendoza, que volvió a ubicarse entre las provincias más frías del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta amarilla por temperaturas extremas para toda la provincia, mientras que el pronóstico indica que el frío persistirá al menos hasta el domingo, aunque con una recuperación gradual de las temperaturas máximas. Por el momento, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases para el turno mañana en todo el territorio provincial.

Malargüe fue la ciudad más fría del país

Según los datos oficiales del SMN, Malargüe encabezó este jueves el ranking nacional de temperaturas mínimas al registrar -2,6°C, con una sensación térmica de -4,8°C y una humedad del 76%.

Por su parte, San Rafael también se ubicó entre las localidades más frías del país. Allí se registró una temperatura de 1,5°C, una sensación térmica de -0,8°C y una humedad relativa del 82%. Estos registros reflejan la intensidad de la ola de frío polar que afecta a gran parte del territorio nacional y que mantiene bajo alerta a Mendoza.

Continúa la alerta amarilla por temperaturas extremas en Mendoza

Para este viernes 3 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por frío extremo para todo el territorio mendocino.

Este tipo de alerta implica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por este motivo, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al frío, mantenerse bien abrigado y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza durante los próximos días

Si bien el ambiente continuará muy frío, el pronóstico anticipa que las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse de manera gradual durante el fin de semana. Para este viernes, se prevé una circulación muy leve de viento norte en la zona Este entre el mediodía y la tarde.

Durante la mañana habrá sectores con algunos claros, aunque desde el mediodía el cielo permanecerá mayormente nublado en todo el llano provincial. No se esperan precipitaciones. En la Alta Montaña persistirá la nubosidad principalmente en los sectores Norte y Centro, sin probabilidades de nevadas durante la jornada.

Las temperaturas previstas serán:

Máxima: entre 5°C y 6°C .

entre . Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: -4°C .

. Mínima en el resto de la provincia: alrededor de -2°C.

Además, continúa siendo alta la probabilidad de heladas generales, especialmente durante las primeras horas del día.

El sábado 4 de julio continuará el ambiente frío, aunque con una leve mejora de las temperaturas máximas. Durante la tarde aumentarán los períodos de cielo despejado, especialmente en el norte provincial, mientras que hacia la noche volverá a incrementarse la nubosidad sobre el centro y sur mendocino. Las temperaturas oscilarán entre -1°C y 9°C.

En la Alta Montaña se prevé un desmejoramiento de las condiciones desde la tarde, con posibilidad de precipitaciones débiles en los sectores Centro y Sur a partir de la noche.

En tanto, el domingo 5 de julio continuará el ascenso térmico, con una mínima de -1°C y una máxima de 11°C, acompañado por cielo parcialmente nublado, lo que marcaría una mejora paulatina luego de varios días de intenso frío.