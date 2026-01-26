Sigue cerrado el Paso Cristo Redentor por tormentas en alta montaña: cuándo podría reabrirse el cruce a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado de manera preventiva este lunes debido a las intensas tormentas y la inestabilidad climática en alta montaña. Las autoridades de Argentina y Chile evalúan la situación para definir si habrá reapertura en las próximas horas.

El Sistema Integrado del Paso Cristo Redentor continúa inhabilitado este lunes 26 de enero para todo tipo de vehículos como consecuencia de las lluvias persistentes, el barro y los desprendimientos registrados en la zona de cordillera. La medida busca preservar la seguridad vial, ya que las condiciones actuales no garantizan una circulación segura.

Según confirmaron fuentes oficiales, a las 10 de la mañana se llevará a cabo una reunión binacional entre las autoridades de ambos países para determinar cómo continuará la jornada y evaluar una posible reapertura. Desde el lado chileno advirtieron que la Ruta 60 presenta serias complicaciones para la transitabilidad, especialmente en el sector de los cobertizos.

Mientras tanto, Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza organizaron un operativo de aparcamiento conjunto en inmediaciones de una estación YPF, donde permanecen alrededor de 500 vehículos a la espera de novedades. Las autoridades informaron que, de continuar arribando viajeros, serán derivados a sectores alternativos de estacionamiento para evitar congestionamientos.

Desde la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor precisaron que la frontera permanece cerrada en ambos sentidos de circulación para vehículos particulares, transporte de cargas y pasajeros, debido a las fuertes lluvias registradas durante la noche del domingo. En contraste, el Paso Pehuenche se mantiene habilitado de 8 a 20 horas.

*RUTA 60 CHILE,COBERTIZO N°1 CON ALUD* SE TRABAJA EN EVACUAR LA GENTE QUE QUEDÓ EN EL LUGAR, EVALUARÁN DAÑOS A PRIMERA HORA DEL LUNES 26 DE ENERO. pic.twitter.com/h4mjaJsbrM — OSVALDO (@VALLEOVA) January 26, 2026

Osvaldo Valle, vocero de Gendarmería Nacional, explicó que el cierre se dispuso tras un pedido de las autoridades chilenas por la gran acumulación de agua, barro y piedras en sectores críticos como Cobertizo 2 y 3, donde incluso debieron rescatar vehículos durante la madrugada.

Además, remarcó que en los últimos días se registraron episodios de lluvias intensas y granizo en zonas como Uspallata, lo que incrementa el riesgo de aludes y deslaves. En ese sentido, recomendó no ascender a alta montaña hasta que el paso sea oficialmente habilitado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las condiciones de inestabilidad se mantendrán al menos hasta el miércoles, con probabilidad de lluvias en alta montaña. En la zona de Las Cuevas, se espera una temperatura máxima de 10 a 11°C y una mínima cercana a los 6°C, con cielo nublado y precipitaciones aisladas.