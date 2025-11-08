“Siempre soñé con estar acá”: la emoción de una voluntaria por participar en las 24 Horas De Todo Corazón

Una vecina de San Martín cumplió su sueño de participar por primera vez en las 24 Horas de Todo Corazón. Con emoción, contó que siempre quiso ser parte del evento solidario que este año apoya a 21 instituciones de toda la provincia.

Mendoza vuelve a latir al ritmo de la solidaridad con una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón que, desde hace 38 años, moviliza a toda la provincia para ayudar a quienes más lo necesitan.

Desde las 20 del viernes hasta las 20 del sábado, miles de mendocinos y mendocinas se suman a este maratón que une a instituciones, empresas y voluntarios con un mismo objetivo: acompañar a organizaciones sociales, educativas, deportivas, ambientales y sanitarias que trabajan día a día por la comunidad. La iniciativa destinará fondos a 21 asociaciones de 10 departamentos

Entre quienes participan por primera vez, una vecina de San Martín compartió su emoción al cumplir uno de sus grandes anhelos: “Es algo que hace mucho quería hacer. Le comenté a mi hija que era uno de mis sueños participar en las 24 Horas De Todo Corazón y cuando se me presentó la oportunidad de anotarme ni lo pensé“, comentó emocionada.

Con una sonrisa, la mujer expresó: “Es la primera vez que lo voy a hacer, estoy feliz, estoy contenta, me encanta poder ayudar, aportar mi granito de arena, en este caso para el Hospital Perrupato de San Martín”.

“Cuando veía las 24 Horas, siempre decía algún día voy a estar ahí, algún día voy a participar. Estoy feliz porque me gusta, me reconforta el alma poder ayudar, poder aportar mi granito de arena para aquel que lo necesite. Sé que no es mucho lo que hago, pero lo siento muy importante y me gusta “, dijo.

“Estoy feliz, cumpliendo un sueño, ayudar. Ojalá que muchos pensaran así y sabemos que con un granito de arena se puede construir una montaña. Ojalá lo pudiéramos lograr”, concluyó.