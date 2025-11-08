24 Horas de Todo Corazón: entre pizzas y costillares, sumate a los eventos solidarios este sábado

Esta nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón vuelve a reunir a miles de mendocinos y mendocinas con propuestas gastronómicas, artísticas y actividades familiares para ayudar a 21 instituciones locales.

Las 24 Horas de Todo Corazón ya están en marcha. Desde el viernes y hasta las 20 del sábado, Mendoza vive una nueva edición del evento solidario más grande de la provincia este fin de semana.

Esta iniciativa, que cumple 38 años, convoca a miles de personas que cada año se unen para colaborar con instituciones que trabajan en distintos ámbitos sociales.

En esta edición 2025, el proyecto brinda apoyo a 21 asociaciones de 10 departamentos que desarrollan tareas sociales, educativas, deportivas, ambientales y sanitarias. Cada donación se canaliza a través de la Fundación De Todo Corazón, encargada de garantizar que los aportes lleguen a quienes realmente los necesitan.

Los costillares solidarios, un clásico mendocino en Godoy Cruz

Este sábado 8 de noviembre, desde las 10 de la mañana, el Parque San Vicente de Godoy Cruz se llena de aromas con los tradicionales costillares de Las 24 Horas de Todo Corazón, una de las propuestas más esperadas por los vecinos.

La actividad forma parte de la Maratón Solidaria de Todo Corazón, organizada por la Fundación.

El encuentro contará también con la participación de la Escuela de Danza de la Federación Gaucha de Mendoza, bailes típicos y una gran peña popular que promete reunir a toda la comunidad en torno al espíritu solidario que caracteriza a este evento.

Las Heras y una jornada solidaria cargada de sabor y actividades para todos

En el Parque de la Familia, en Las Heras, desde las 10:00 vas a contar con las pizzas de Coronel Rodríguez (Juan Tur), empanadas y sándwiches de pernil.

Además, vas a poder disfrutar de música en vivo, emprendedores y artesanos. También participará el ballet Municipal, teatro infantil y obra “El pueblo que hizo Patria”.

Habrá adiestramiento de perros, trencito para niños, encuentro de adultos mayores y una exhibición imperdible de Los Amigos del Ford Falcón.