Semana muy calurosa pero no guardés el paraguas ¿cuándo puede llover?

Está semana se siente la primavera en la provincia. Las máximas estarán cerca de los 35 grados. Para el finde se esperan tormentas aisladas.

Esta semana se presenta como la más calurosa en la provincia desde que comenzó la primavera. Las máximas rondarán los 35 grados pero las lluvias seguirán presente en especial durante el fin de semana, con precipitaciones aisladas que podrían comenzar este jueves por la noche en el Este, pero que se sentirían con mayor intensidad el sábado.

¿Cómo estará este jueves 12-11?

Este jueves estará caluroso y algo nublado, vientos leves del sector norte. Tormentas hacia la noche en el este provincial. Poco nuboso en cordillera.

Máx: 34°C | Mín: 17°C

¿Qué pasa el viernes 13-11?

El viernes estará parcial nublado con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máx: 35°C | Mín: 19°C

El sábado 14-11 baja la temperatura

Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Inestable hacia la noche el norte provincial. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 29°C | Mín: 18°C

¿Cómo estará el domingo 15-11?

El domingo estará parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Lluvias y tormentas. Precipitaciones en cordillera en la mañana.

Máx: 26°C | Mín: 17°C

¿Qué pasa el lunes 16-11?

El lunes estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable con precipitaciones.

Máx: 29°C | Mín: 14°C