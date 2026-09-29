Semana fresca pero viene de nuevo Zonda ¿cuándo?

Contingencias Climáticas de Mendoza anunció que está semana irá subiendo paulatinamente la temperatura y despojándose hasta el viernes cuando volverá el viento caliente.
El departamento de Contingencias Climáticas anunció que esta semana continuará fresca, que irá subiendo la temperatura gradualmente y el viernes se sentirá otra vez el viento Zonda.
¿Cómo estará este martes 29-09-2026?
Este martes estará parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado con nevadas débiles..
Máxima: 17°C | Mínima: 10°C
Miércoles 30-09-2026
El miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.
Máxima: 24°C | Mínima: 8°C
Jueves 01-10-2026
El jueves habrá nubosidad variable con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones débiles en cordillera.
Máxima: 23°C | Mínima: 10°C
Viernes 02-10-2026
Algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y el llano. Inestable hacia la noche con tormentas.
Máxima: 30°C | Mínima: 9°C
Sábado 03-10-2026
Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.
Máxima: 22°C | Mínima: 11°C
Domingo 04-10-2026
Parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.
Máxima: 23°C | Mínima: 9°C