Semana fresca pero viene de nuevo Zonda ¿cuándo?

Contingencias Climáticas de Mendoza anunció que está semana irá subiendo paulatinamente la temperatura y despojándose hasta el viernes cuando volverá el viento caliente.

El departamento de Contingencias Climáticas anunció que esta semana continuará fresca, que irá subiendo la temperatura gradualmente y el viernes se sentirá otra vez el viento Zonda.

¿Cómo estará este martes 29-09-2026?

Este martes estará parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado con nevadas débiles..

Máxima: 17°C | Mínima: 10°C

Miércoles 30-09-2026

El miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

Jueves 01-10-2026

El jueves habrá nubosidad variable con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 10°C

Viernes 02-10-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y el llano. Inestable hacia la noche con tormentas.

Máxima: 30°C | Mínima: 9°C

Sábado 03-10-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 11°C

Domingo 04-10-2026

Parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 9°C