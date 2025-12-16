Semana calurosa en Mendoza: ¿cuándo puede llover?

Contingencias Climáticas anunció que este martes comienza el calor en la provincia. Las máximas rondarán los 35 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia señaló que está semana comienza el calor en la provincia. Las máximas rondarán los 35 grados. Además, el miércoles puede llover en la provincia.

¿Cómo estará este martes 16-12-2025?

Este martes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 14°C

Miércoles 17-12-2025

El miércoles estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del este. Zonda en Malargue. Tormentas hacia la noche Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 18°C

Jueves 18-12-2025

Este jueves estará caluroso y algo nublado con leve descenso de la temperatura, inestable hacia la noche, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 21°C

Viernes 19-12-2025

El viernes estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 20°C

Sábado 20-12-2025

El sábado estará caluroso con nubosidad variable, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 35°C | Mínima: 21°C