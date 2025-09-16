Seis flores fáciles de mantener que llenarán tu casa de color esta primavera

No hace falta ser experta en jardinería para disfrutar de un hogar lleno de vida. Estas especies resistentes y de bajo mantenimiento florecen con fuerza, se adaptan al clima y transforman cualquier rincón en un espacio vibrante. Desde balcones soleados hasta patios urbanos, descubrí cómo sumar color sin complicaciones.

Con la llegada de la primavera, los hogares se abren al aire libre y la naturaleza se cuela en balcones, patios y rincones interiores. Incorporar plantas con flores es una forma simple y efectiva de renovar los espacios, sumar color y mejorar el bienestar cotidiano. Y aunque muchas personas creen que tener flores implica cuidados complejos, existen especies resistentes, de bajo mantenimiento y gran impacto visual que se adaptan perfectamente a la vida doméstica.

La caléndula, por ejemplo, es una aliada versátil: florece casi todo el año, tolera el sol directo y aporta tonos cálidos como el naranja y el amarillo. “Es ideal para quienes recién empiezan a armar su jardín. Además de ser decorativa, tiene propiedades medicinales y atrae insectos benéficos”, explica Mariana Alzaga, licenciada en Nutrición y promotora de huertas urbanas. Su cultivo en macetas o bordes de jardín es sencillo y agradecido.

Otra opción que gana terreno en balcones soleados es la zinnia, una flor de múltiples colores que resiste el calor y la sequía. “La zinnia florece desde septiembre hasta bien entrado el otoño. No requiere poda constante y se adapta a suelos pobres, lo que la convierte en una favorita para quienes buscan resultados rápidos”, señala Laura Paredes, especialista en jardinería sustentable. Su presencia aporta volumen y textura a cualquier cantero.

Para quienes prefieren tonos más fríos, la nierembergia —conocida como chuscho violeta— ofrece flores azuladas y una floración prolongada. Se adapta bien al clima mendocino, tolera el frío y requiere poco riego. “Es una planta noble, que funciona muy bien en bordes de canteros y como complemento de otras especies más altas”, destaca Paredes. Su aspecto delicado contrasta con su rusticidad.

En el universo de las suculentas con flor, la portulaca se lleva todos los aplausos. De bajo riego, resistente al sol pleno y con flores vibrantes, es perfecta para terrazas y macetas colgantes. “La portulaca combina lo mejor de dos mundos: rusticidad y color. Es ideal para quienes no tienen tiempo de regar todos los días”, afirma Alzaga. Sus flores se abren con el sol y cierran al atardecer, generando un efecto dinámico en el jardín.

Las petunias también merecen un lugar destacado. Con su amplia paleta de colores y floración abundante, son una opción clásica que nunca falla. Requieren sol directo y riego frecuente, pero sin excesos. “La petunia es una planta agradecida: si se la cuida bien, regala flores durante toda la primavera y el verano”, explican desde el vivero municipal de Godoy Cruz. Su uso en jardineras colgantes o bordes de balcón es muy popular.

Por último, los pensamientos (Viola tricolor) aportan un aire romántico y fresco. Prefieren climas templados, semisombra y riego moderado. “Son perfectos para espacios con luz indirecta. Florecen rápido y se adaptan bien a macetas pequeñas”, indica Paredes. Su combinación de colores los convierte en protagonistas de arreglos florales y rincones decorativos.

Incorporar plantas con flores fáciles de cuidar no solo embellece los espacios, sino que también mejora el ánimo, promueve el contacto con la naturaleza y transforma la rutina. Esta primavera, renovar la casa con especies resistentes y coloridas es una apuesta segura para quienes buscan sumar vida sin complicarse.