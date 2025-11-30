Seis días de paro docente en la UNCuyo: las fechas y los motivos de la medida de fuerza

La medida responde al congelamiento salarial y al reclamo por el financiamiento universitario. La medida impactará en todas las casas de estudio del país.

La Federación de Asociaciones de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC) confirmó un nuevo paro que se extenderá durante seis días consecutivos y que afectará el dictado de clases en todas las universidades públicas del país.

La medida se resolvió en un plenario nacional y marca otro capítulo en el conflicto salarial que el sector mantiene con el Gobierno Nacional.

¿Cuándo es el paro?

El paro se realizará del 1 al 6 de diciembre y, según el gremio, representa una respuesta directa al congelamiento del aumento del 43,95% que, sostienen, debería aplicarse para compensar la inflación acumulada desde julio. Sin esa actualización, advierten que los sueldos docentes continúan por debajo de la línea de pobreza, situación que agudiza la pérdida del poder adquisitivo.

Desde FADIUNC fueron enfáticos: “El conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios continúen bajo la línea de pobreza”, remarcaron en un comunicado.

Además del reclamo salarial, el sindicato cuestiona que el Gobierno Nacional haya incumplido la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y considerada fundamental para garantizar el funcionamiento, el sostenimiento y el crecimiento del sistema universitario argentino.

El gremio recordó que, pese a que la Ley 27.795 fue conquistada “con lucha y organización”, el Decreto 759/25 suspendió su aplicación, aun cuando reconoce una deuda salarial equivalente a una actualización del 40,25% sobre los haberes de julio. En ese contexto, denuncian que los salarios se mantienen prácticamente congelados y que los aumentos otorgados siguen por debajo de la línea de pobreza.

A estas tensiones se suman las reformas laboral y educativa impulsadas por el Gobierno, que según FADIUNC ponen en riesgo derechos laborales y el carácter público y gratuito de la educación superior.

El sindicato detalló los reclamos que sostendrán durante la semana de paro:

Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Convocatoria urgente a la paritaria salarial.

Defensa de los derechos laborales del sector.

Rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno.

El comunicado cierra con un mensaje claro: la defensa de la universidad pública continúa y, para el sector docente, sólo será sostenible con salarios dignos.