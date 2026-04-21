¿Seguirá lloviendo este martes?

Las lloviznas se hicieron presente durante la madrugada de este martes. Este fenómeno continuaría durante todo el día. De igual manera subirá la temperatura.

Este martes durante la madrugada se pudo sentir una llovizna y la pregunta de todos cuando se iban a trabajar es si este fenómeno continuaría durante el día. El departamento de Contingencias Climáticas señaló que pueden estar presente durante la mañana pero que las condiciones mejorarán en la tarde.

¿Cómo estará este martes 21-04-2026?

Este martes está mayormente nublado con precipitaciones aisladas y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C

¿Qué pasa este miércoles 22-04-2026?

Este miércoles está algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 10°C

Jueves 23-04-2026

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 11°C

Viernes 24-04-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

Sábado 25-04-2026

Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Tormentas en el sur provincial en la mañana.

Máxima: 21°C | Mínima: 12°C