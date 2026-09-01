Secuestran 34 kilos de cocaína en un operativo en Guaymallén

La Policía contra el Narcotráfico de Mendoza incautó un cargamento valuado en más de 350 mil dólares y detuvo a tres personas, en un procedimiento que refuerza la ofensiva provincial contra las redes criminales vinculadas al tráfico de drogas.

La Policía contra el Narcotráfico secuestró casi 34 kilos de cocaína de alta pureza y más de 18 mil dólares en efectivo, en un procedimiento en el departamento de Guaymallén, que derivó en la detención de tres personas que quedaron a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento se concretó este martes 1 de septiembre y fue considerado un golpe significativo al narcotráfico en la provincia. Según estimaciones oficiales, el cargamento incautado supera los 350.000 dólares en el mercado ilegal.

La droga estaba distribuida en panes envueltos con cinta verde y amarilla, un detalle que llamó la atención de los investigadores y que podría aportar pistas sobre la organización detrás del envío.

Ese mismo tipo de embalaje había sido detectado en el histórico operativo de noviembre de 2025 en Maipú, donde se secuestraron 90 kilos de cocaína, considerado uno de los más grandes en la historia de Mendoza. La coincidencia abre la posibilidad de que ambos cargamentos pertenezcan a la misma red criminal, lo que refuerza la hipótesis de una estructura con capacidad logística extendida.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó la importancia del procedimiento y aseguró que la estrategia provincial apunta a desarticular tanto el tráfico de drogas como las finanzas que lo sostienen. “Seguimos golpeando donde más les duele, sobre la droga, el dinero y quienes sostienen estos negocios. Esta es una batalla larga y la vamos a dar todos los días con la Policía de Mendoza”, afirmó. El jefe de la Policía contra el Narcotráfico, Jesús Cepeda, felicitó a los equipos de Investigaciones

Este operativo se suma a otros realizados en el Gran Mendoza y el interior provincial, como el secuestro de pastillas de éxtasis y ketamina en Tupungato y la detención de un hombre con más de 3 kilos de cocaína en San Rafael. La sucesión de procedimientos refleja una política sostenida de combate contra el narcotráfico y la intención de reforzar los controles en todo el territorio mendocino.