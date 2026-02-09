¿Se viene una semana fresca o calurosa?

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que durante esta semana, alternarán tanto días de calor con otros más agradables.

Los más madrugadores pudieron comprobar que la semana inició con viento y algunas nubes en la provincia. Si bien parecía que se podría venir una tormenta, el pronóstico dice otra cosa y en la tarde saldrá el sol. Así como pintó este lunes, estará toda la semana con variaciones térmicas y días grises con temperaturas llevaderas y otros de mucho calor.

¿Cómo estará este lunes 09-02-2026?

Este lunes estará parcialmente nublado a poco nuboso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Tormentas en la madrugada. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 23°C

Martes 10-02-2026

El martes estará caluroso con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Miércoles 11-02-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas en la madrugada. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 22°C

Jueves 12-02-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

Viernes 13-02-2026

Nubosidad variable y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste.

Máxima: 31°C | Mínima: 19°C