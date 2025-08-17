Se viene El Gran Día con shows, sorteos y más de tres millones de pesos en premios

La celebración del Día del Niño llega con música, magia, sorteos y la participación de grandes artistas. Enterate cómo y dónde podés sumarte.

Este domingo 17 de agosto, desde las 16 horas, Canal 9 Televida se viste de fiesta para recibir una nueva edición de El Gran Día, una jornada pensada para disfrutar en familia con juegos, música en vivo, espectáculos y premios que superan los tres millones de pesos.

Una fiesta para toda la familia

La propuesta incluirá móviles en vivo desde el Parque Central y el Parque San Vicente, además de una transmisión especial desde los estudios del canal. También habrá participación en redes sociales, lo que permitirá que todos puedan sumarse a la celebración.

Los espectáculos estarán encabezados por la Academia de comedia musical Yo Soy, que presentará fragmentos de “La casa de al lado”, “El cielo de Nany” y “El roble mágico”. A esto se sumará la magia del Mago Matus desde Córdoba y el esperado estreno del nuevo material de Piñón Fijo por la pantalla de Canal 9 Televida.

Premios y sorteos para los chicos

El Gran Día no solo traerá espectáculos, sino también la posibilidad de participar en sorteos con importantes premios:

Bicicletas de Maxi Bici

Órdenes de compra en Vaypol

Kits de festejo en Blow Max

Juguetes y juegos de mesa de Sifer

Entradas para el cine

Y muchas sorpresas más

Las formas de participar se darán a conocer durante la programación de Canal 9 Televida, en redes sociales y en los móviles en vivo que recorrerán la ciudad.