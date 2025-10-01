Se viene el calor: ¿cuándo llega la máxima a 30 grados?

Contingencias Climáticas anunció que durante esta semana se sentirá el calor en la provincia. Para este miércoles se espera una máxima de 27 y que para el viernes llegue a 30 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que está semana se vendrá muy calurosa en la provincia. Las máximas rondarán los 30 grados centígrados. De hecho, Defensa Civil pronosticó un importante viento Zonda para el sábado.

¿Cómo está este miércoles 01-10-2025?

Este miércoles estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 9°C

¿Qué pasa el jueves 02-10-2025?

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 11°C

Viernes 03-10-2025

El viernes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

Sábado 04-10-2025

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 16°C