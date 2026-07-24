Se viene A las Brasas Cocinas del Mundo con Nico Bedorrou y un gran equipo

Este sábado se viene un nuevo capítulo y esta vez desde Los Chacayes; Nico Bedorrou y su equipo te enseñarán los mejores platos de la cocina de Turquía.

Este sábado 25 de julio se emite un nuevo capítulo de A las Brasas, Cocinas del Mundo. En este caso nos referimos a la cocina de Turquía. Todos los platos típicos de esa zona hechos con el estilo inconfundible del equipo de A las Brasas.

En este capítulo grabado desde Los Chacayes, Tunuyán, la nieve vuelve a ser protagonista. Bajo esos copos podrán aprender para replicar en sus parrillas platos como sfijas, hummus, baba ganoush, kepi, labneh, bazlama y döner kebab.

A las Brasas Cocinas del mundo, sábado a las 13.30 por El Nueve Televida.