Se tatuó un ícono de Mendoza en el brazo: la historia del joven que lleva al Pasaje San Martín en la piel

Iván Catalano tiene 28 años y forma parte de la tercera generación de una familia que trabaja en el histórico paseo comercial. Creció entre sus galerías y decidió homenajearlo con un particular tatuaje.

El Pasaje San Martín es mucho más que un edificio histórico para Iván Catalano. Tiene 28 años, trabaja en una cerrajería ubicada en el emblemático paseo del centro mendocino y lleva gran parte de su historia familiar ligada a ese lugar. Por eso, cuando llegó el momento de elegir un tatuaje, tuvo claro qué quería llevar para siempre en su piel: uno de los símbolos arquitectónicos más reconocidos de Mendoza.

El joven decidió tatuarse la cúpula del edificio, un homenaje que combina su historia personal con el valor de una construcción que forma parte de la identidad de la Ciudad. Su decisión coincidió con una fecha especial: el 11 de noviembre, cuando el Pasaje San Martín cumplió 100 años.

Una historia familiar que nació en el Pasaje San Martín

El vínculo de Iván con el edificio comenzó mucho antes de que se convirtiera en parte del equipo de la cerrajería familiar. Su abuelo Rafael inició el camino y luego continuó su padre, Daniel. Hoy, él representa la tercera generación que mantiene vivo el oficio en el mismo lugar.

El negocio tiene 66 años de trayectoria y está ubicado en el ingreso del lado de la Peatonal Sarmiento. “Me crié acá, así que tomé la decisión”, contó el joven al mostrar su tatuaje. Cuando le preguntaron por qué había elegido esa imagen, explicó que se trataba de un homenaje a un lugar que forma parte de su vida y de la historia de su familia.

La elección no fue casual. La arquitectura del Pasaje San Martín conserva detalles que lo distinguen de otras construcciones del centro mendocino: sus vitrales históricos, los antiguos ascensores, los ornamentos y la característica torre con su cúpula.

Esos elementos forman parte de la identidad del edificio y también de los recuerdos de Iván. El tatuaje reproduce precisamente esa imagen, con la intención de llevar consigo un espacio que siente propio.

El Pasaje San Martín cumplió 100 años de historia

El edificio fue inaugurado el 11 de noviembre de 1926 por iniciativa del empresario vitivinícola Miguel Escorihuela Gascón. Para la Mendoza de principios del siglo XX, representó una construcción innovadora por sus galerías comerciales, su estructura de hormigón armado, sus ascensores y sus característicos vitrales.

A un siglo de su apertura, el Pasaje San Martín celebró su aniversario con un acto que reunió a autoridades provinciales y municipales, comerciantes, propietarios y vecinos. Participaron el gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, y la administradora del consorcio, Paola Arcaná.

Uno de los puntos destacados de la conmemoración fue la recuperación de los vitrales históricos, parte fundamental del patrimonio arquitectónico del lugar.

Durante el acto, Cornejo destacó que el valor del edificio no se limita a su arquitectura, sino que también está en las personas que lo habitan y trabajan allí. Mencionó como ejemplo a comercios tradicionales, como la Sastrería London, que este año cumplió 80 años.