Se puede terminar el secundario con un oficio o de forma virtual en Mendoza: cómo inscribirse

En Mendoza, jóvenes y adultos que no finalizaron sus estudios tienen la posibilidad de terminar la primaria o el secundario, incluso con formación en oficios o mediante modalidad virtual. La Dirección General de Escuelas (DGE) mantiene abiertas las inscripciones para distintas propuestas educativas destinadas a quienes quieran retomar su trayectoria escolar.

Las iniciativas son impulsadas por la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) y contemplan diferentes niveles y modalidades pedagógicas, lo que permite que cada estudiante pueda acceder a la educación de acuerdo con su situación personal y su recorrido educativo previo.

Cómo terminar la primaria en Mendoza

Para quienes aún no completaron la escuela primaria, existe la modalidad de los Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA). Esta propuesta está dirigida a personas desde los 14 años que quieran iniciar o finalizar el nivel primario.

Requisitos:

DNI

Partida de nacimiento

Certificado de trayectorias escolares (libretas o constancia de la última escuela, si se dispone)

Cómo empezar o continuar el secundario

Quienes quieran iniciar o continuar el nivel secundario pueden hacerlo a través del Ciclo Básico de CEBJA, orientado a estudiantes desde los 16 años.

Requisitos:

DNI

Partida de nacimiento

Certificado de 7° grado

Analítico incompleto (si corresponde)

Finalizar el secundario para adultos

Otra de las opciones disponibles es el CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario), destinados a personas desde los 18 años que quieran terminar el secundario.

Requisitos:

DNI

Partida de nacimiento

Analítico incompleto, constancia de analítico en trámite o certificado de finalización de primaria

Esta modalidad permite completar la secundaria en instituciones especialmente orientadas a jóvenes y adultos.

Terminar el secundario y aprender un oficio

Una de las alternativas más elegidas es la propuesta de los CEPAS, que combina educación secundaria con formación profesional. Esta modalidad está destinada a personas mayores de 18 años que desean obtener el título secundario y, al mismo tiempo, capacitarse en un oficio o área laboral.

Las formaciones profesionales disponibles incluyen:

Diseño multimedial

Turismo y hotelería

Gastronomía

Programación

Energías renovables e instalación energética

De esta manera, los estudiantes egresan con título secundario y capacitación laboral, lo que amplía sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

Terminar el secundario de forma virtual

Para quienes necesitan mayor flexibilidad horaria, también existe la opción de completar los estudios mediante educación a distancia. Los CENS con modalidad virtual permiten finalizar el secundario 100% online a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, lo que facilita el acceso a la educación para personas que trabajan o tienen otras responsabilidades.

Cómo inscribirse

Las inscripciones continúan abiertas para todas las propuestas educativas. Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción habilitado por la DGE y elegir la modalidad que mejor se adapte a su situación.

