Se les inundó la casa por las lluvias y terminaron con los desechos de un “motel” adentro: “encontramos preservativos y de todo”

Las fuertes lluvias en el Gran Mendoza dejaron múltiples complicaciones, pero una familia de Villa Hipódromo, en Godoy Cruz, vivió una situación extrema: su vivienda se inundó y, junto con el agua, ingresaron desechos provenientes de un hotel alojamiento cercano.

El temporal que azotó al Gran Mendoza durante la tarde del sábado provocó anegamientos en distintos barrios y generó decenas de intervenciones de emergencia. Sin embargo, para un matrimonio de jubilados de Villa Hipódromo, en Godoy Cruz, la situación fue mucho más grave cuando su hogar se vio completamente inundado. Según relataron, el agua ingresó a su vivienda arrastrando residuos provenientes de un hotel alojamiento ubicado a pocas cuadras, lo que dejó una escena desagradable dentro del hogar.

“Encontramos preservativos y todo tipo de desechos”, contó la mujer afectada al describir lo que ocurrió tras la tormenta. La vivienda se encuentra en Santiago del Estero al 1500, a pocos metros de un establecimiento de ese tipo que, según denuncian los vecinos, habría tenido problemas en su sistema de desagüe durante el temporal.

El matrimonio aseguró que no es la primera vez que sucede un episodio similar. En tormentas anteriores ya habían sufrido una situación parecida, aunque lograron resolverla con esfuerzo propio.

Sin embargo, en esta oportunidad el panorama fue mucho más complicado. “Somos jubilados y no tenemos los medios para hacer la limpieza ni la desinfección que hace falta”, explicaron.

El agua afectó diferentes sectores de la vivienda, incluyendo habitaciones, baño, sillones, camas, cortinas y acolchados, por lo que ahora deberán realizar una desinfección profunda antes de poder regresar.

Tuvieron que abandonar su casa

Debido a las condiciones en las que quedó la vivienda, la pareja decidió trasladarse temporalmente a la casa de su hija, mientras esperan poder solucionar el problema. “Hay que lavar todo, desinfectar camas, sillones, cortinas y acolchados. Es muy difícil para nosotros”, relató la mujer.

Además, sostienen que el origen del problema no está dentro de su propiedad, sino en el sistema de desagüe externo. “La suciedad entró desde afuera, no es algo de nuestra casa. Por eso pedimos que alguien se haga cargo”, explicó el hombre

La familia aseguró que realizó reclamos para que autoridades o personal especializado evalúen la situación, pero hasta el momento no recibieron respuestas concretas. “Nos dijeron que iban a venir a ver la situación, pero nunca llegaron”, lamentaron.

Mientras tanto, el matrimonio espera poder resolver el problema de fondo para evitar que, ante un nuevo temporal en Mendoza, la situación vuelva a repetirse. “Lo único que queremos es que lo arreglen para que esto no vuelva a pasar”, concluyeron.