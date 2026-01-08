Se intoxicaron 50 mendocinos por comer lomos: investigan si fue por la mayonesa casera ¿por qué?

Unas 50 personas fueron atendidas tras consumir lomos en un local gastronómico y los especialistas advierten que la mayonesa casera, elaborada con huevo crudo y sin cadena de frío, habría sido el principal foco de la intoxicación.

Un episodio de intoxicación masiva generó preocupación en General Alvear, donde unas 50 personas debieron recibir atención médica luego de consumir lomos en un local gastronómico. Las miradas de los investigadores sanitarios se centraron en una mayonesa casera que acompañaba el plato y que, según los primeros análisis, podría haber sido el origen del brote.

El médico toxicólogo Sergio Saracco, miembro de la Asociación Toxicológica Argentina, explicó que en estos casos se habla de toxoinfecciones alimentarias, provocadas por bacterias capaces de producir toxinas. “Generalmente se encuentran en alimentos crudos o en aquellos que no alcanzaron temperaturas suficientes de cocción”, detalló.

En el caso puntual de los lomos, Saracco indicó que la carne, al pasar por la plancha, reduce notablemente el riesgo bacteriano. Lo mismo ocurre con ingredientes como el tomate o la lechuga, siempre que hayan sido correctamente lavados. Sin embargo, la situación cambia con la mayonesa casera, elaborada a partir de productos crudos, especialmente el huevo.

“Las mayonesas industriales pasan por procesos que garantizan la ausencia de contaminantes. En cambio, la casera puede contener bacterias como salmonella o escherichia coli, sobre todo si se rompe la cadena de frío y se la deja varias horas a temperaturas elevadas”, explicó el especialista. Con jornadas de calor superiores a los 30 grados, el ambiente se vuelve ideal para la rápida multiplicación bacteriana.

Los síntomas más frecuentes de este tipo de intoxicaciones incluyen vómitos, diarrea intensa, dolores abdominales y fiebre. El mayor riesgo aparece cuando la pérdida de líquidos deriva en cuadros graves de deshidratación. En situaciones más severas, la infección puede volverse sistémica y afectar otros órganos.

Saracco también alertó sobre un error común: la automedicación. “No hay que tomar antiespasmódicos ni antidiarreicos por cuenta propia. Estos medicamentos frenan mecanismos de defensa del organismo, como la diarrea o los vómitos, y pueden agravar el cuadro”, advirtió. La recomendación principal ante estos síntomas es hidratarse y consultar rápidamente a un profesional de la salud.

