Se incendió una traffic en pleno microcentro de Mendoza

Un incendio en pleno microcentro de Mendoza generó momentos de tensión este lunes por la tarde cuando una traffic se prendió fuego en calle Espejo y Perú. El rápido accionar de Bomberos de la Policía de Mendoza evitó que las llamas se propagaran.

Un impactante incendio generó alarma este lunes por la tarde cuando una traffic comenzó a prenderse fuego en el microcentro mendocino, en una zona de alta circulación vehicular y peatonal. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Espejo y Perú y obligó a interrumpir el tránsito de manera preventiva.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho se registró alrededor de las 17.30, cuando una Mercedes Benz Sprinter que circulaba por calle Espejo sufrió un desperfecto mecánico. Ante la falla, el conductor decidió detener la marcha y estacionar entre Perú y Belgrano. Minutos después, el utilitario comenzó a desprender llamas y una espesa columna de humo desde el interior.

Un video captado por testigos mostró el momento exacto en que el fuego avanzaba dentro del vehículo, mientras una persona intentaba contenerlo con una manguera de agua a la espera de los equipos de emergencia. La escena generó preocupación entre comerciantes, peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

Frente al riesgo de una posible explosión, el tránsito en el centro de Mendoza fue cortado de forma momentánea. Varios conductores debieron desviar su recorrido mientras se desplegaba el operativo de seguridad.

Minutos más tarde, un camión del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza arribó al lugar y logró sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran hacia otros vehículos o edificios cercanos. También intervino Tránsito Municipal, que dispuso cortes preventivos para facilitar el trabajo de los rescatistas.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas y se investigan las causas que originaron el incendio del vehículo utilitario.