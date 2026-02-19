Se incendió una pizzería en pleno centro de Mendoza y tuvieron que evacuar el local

Un incendio en pleno centro de Mendoza obligó a evacuar una pizzería ubicada en la esquina de Avenida San Martín y calle Córdoba. El foco se originó en la cocina y no se registraron heridos.

Un momento de tensión se vivió este jueves por la tarde en el centro de Mendoza, cuando se desató un principio de incendio en una pizzería situada en la intersección de San Martín y Córdoba, a metros de la Alameda. El episodio generó alarma entre comerciantes y transeúntes y obligó a evacuar el local de manera preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.55, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de humo en el interior del comercio gastronómico. Efectivos policiales se desplazaron rápidamente hasta el lugar y, al arribar, confirmaron que el foco ígneo se encontraba en el sector de la cocina.

Ante el riesgo de propagación del fuego, se dispuso la evacuación inmediata de todas las personas que estaban dentro del establecimiento. La medida buscó resguardar la integridad física de clientes y empleados, en una franja horaria de importante circulación en el microcentro mendocino.

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Bomberos, que realizó las maniobras necesarias para controlar las llamas y asegurar el perímetro. También colaboró la Policía para ordenar el tránsito.

Hasta el momento, no se informaron víctimas ni personas lesionadas como consecuencia del incendio. Las autoridades aguardan el resultado de los peritajes para determinar con precisión las causas que originaron el siniestro.