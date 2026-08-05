Se inauguró la renovación de la Ruta Provincial 33: cómo mejora la conexión entre Maipú, San Martín y Lavalle

Con una inversión superior a los $5.000 millones, el Gobierno de Mendoza habilitó la renovada Ruta Provincial 33, una vía estratégica que conecta Maipú, Lavalle y San Martín. Además, el ministro Natalio Mema anticipó novedades sobre la Ruta 22, los futuros peajes y la ampliación del aeropuerto provincial.

La provincia de Mendoza sumó una nueva obra de infraestructura vial con la inauguración de la reconstrucción de la Ruta Provincial 33, un corredor considerado estratégico para el transporte de cargas y la actividad agroindustrial del noreste provincial. La intervención demandó una inversión superior a los $5.000 millones, mejoró casi seis kilómetros de calzada y beneficiará tanto a productores como a trabajadores rurales y usuarios del transporte público.

La intervención comprendió la reconstrucción de 5,6 kilómetros de la Ruta Provincial 33, entre las rutas provinciales 20 y 31, un tramo que presentaba un avanzado deterioro.

Los trabajos incluyeron el reciclado del pavimento existente, la ejecución de una nueva carpeta asfáltica, mejoras en banquinas, señalización horizontal y vertical, además de nuevas dársenas y paradores para el transporte público.

Según explicó Natalio Mema, este corredor cumple un rol fundamental para el desarrollo económico provincial. “Por acá pasan unos 500 camiones por día. Es parte del cinturón productivo del área metropolitana y una infraestructura indispensable para toda esta zona”, sostuvo el funcionario.

Además, destacó que la obra permitirá consolidar una nueva alternativa de circulación para el norte del Gran Mendoza.

La Ruta 33 será parte de un nuevo corredor logístico

El ministro explicó que la reconstrucción de la Ruta Provincial 33 se integra a un esquema más amplio de infraestructura vial que busca mejorar la circulación del transporte pesado.

En ese sentido, señaló que este corredor funcionará como una “variante norte”, complementando la función que actualmente cumple la Variante Palmira para quienes ingresan desde el este provincial.

El objetivo es ofrecer nuevas alternativas para el transporte de cargas, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la conectividad entre las principales zonas productivas de Mendoza.

Durante la inauguración, Natalio Mema también confirmó modificaciones en la obra de la Ruta Provincial 22. El funcionario explicó que, desde las 15 horas de este martes, comenzó un cambio en los desvíos de circulación.

Hasta ahora los vehículos transitaban por colectoras mientras avanzaban los trabajos, pero desde esta etapa ya podrán circular por la calzada principal con doble sentido de circulación, mientras continúan las intervenciones restantes.

Peajes, inversiones y ampliación del aeropuerto

Consultado sobre el futuro esquema de peajes provinciales, Mema recordó que la prioridad del Gobierno continúa siendo mejorar la infraestructura vial y sostuvo que las inversiones buscan fortalecer el desarrollo productivo.

En relación con el debate nacional por la Ley de Tierras, el ministro expresó que Mendoza necesita facilitar la llegada de inversiones privadas, siempre preservando la soberanía nacional y las zonas fronterizas. “Necesitamos generar empleo y atraer inversiones. Hay que eliminar trabas innecesarias para quienes quieran producir y generar trabajo en la provincia“, afirmó.

También confirmó que continúan avanzando las obras vinculadas con la ampliación del Aeropuerto Internacional El Plumerillo, donde actualmente se ejecutan trabajos destinados a ampliar las salas de embarque para potenciar la conectividad aérea de Mendoza y posibilitar futuros vuelos internacionales de mayor alcance.