Se iluminó el cielo de Mendoza y Chile con un destello inesperado

El fenómeno astronómico sorprendió a vecinos de San Rafael y fue registrado por sistemas satelitales. Los especialistas explican cómo se producen los bólidos y por qué estos eventos, aunque frecuentes, generan tanta fascinación en la comunidad.

La noche del 14 de septiembre, alrededor de las 21:30, un resplandor transformó el cielo mendocino en un espectáculo que dejó sin palabras a quienes lo presenciaron. El destello, visible desde distintos puntos de la provincia y también desde Santiago de Chile, fue identificado como un bólido, un meteoro de brillo excepcional que puede iluminar grandes áreas durante varios segundos.

Vecinos de San Rafael fueron los primeros en advertirlo y rápidamente las redes sociales se llenaron de videos y testimonios. Muchos lo describieron como una “bola de fuego” que atravesó la atmósfera y dejó la sensación de haber presenciado un fenómeno único. Aunque no se confirmó la caída de fragmentos en superficie, la magnitud del destello evidenció que se trató de un ingreso de material espacial de tamaño considerable.

Los bólidos se producen cuando fragmentos espaciales ingresan a la atmósfera terrestre a velocidades que superan los 70.000 km/h. La fricción con el aire provoca que el objeto se vuelva incandescente y emita una luz más intensa que cualquier estrella visible. A diferencia de las “estrellas fugaces”, que duran apenas una fracción de segundo, los bólidos pueden mantenerse visibles durante varios segundos e incluso generar explosiones sonoras conocidas como “truenos meteóricos”.

Aunque la aparición de un bólido siempre genera sorpresa, los astrónomos recuerdan que la Tierra recibe constantemente partículas cósmicas. La mayoría son diminutas y se desintegran sin ser vistas, pero cada tanto ingresan fragmentos más grandes que producen fenómenos de gran impacto visual. Estos eventos suelen ser más comunes durante las lluvias de meteoros, cuando nuestro planeta atraviesa zonas con mayor concentración de polvo cósmico. Sin embargo, también pueden ocurrir de manera aislada, como sucedió en Mendoza.

La visibilidad depende de factores como la contaminación lumínica y las condiciones meteorológicas: cielos despejados y oscuros aumentan la posibilidad de observarlos. En este caso, la claridad del cielo mendocino permitió que el destello se apreciara en toda su magnitud.

El episodio no representó un peligro para la población, pero sí dejó una marca en la memoria colectiva. Para los especialistas, cada aparición de un bólido es una oportunidad para difundir conocimiento científico y acercar la astronomía a la sociedad. El destello que iluminó el cielo de Mendoza y Chile refuerza la idea de que nuestro planeta está inmerso en un entorno dinámico, donde fragmentos espaciales circulan constantemente y, de tanto en tanto, nos regalan espectáculos que transforman la rutina en un momento inolvidable.