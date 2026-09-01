Se hizo viral por mostrar un “camino secreto” pero terminó revelando un acceso peligroso al dique Potrerillos

Un video difundido en TikTok expuso un supuesto sendero alternativo en Cacheuta, aunque en realidad se trata de un canal aluvional. La publicación generó advertencias de especialistas y abrió el debate sobre la responsabilidad en la promoción de sitios turísticos.

Un video que circuló en redes sociales mostró un acceso señalado como un “camino secreto” en la zona del Dique de Potrerillos, promocionado como una alternativa “gratuita y sencilla” para llegar a un mirador del espejo de agua.

La publicación se viralizó rápidamente, pero lo que parecía un hallazgo turístico resultó ser un canal aluvional de desagüe pluvial, una estructura diseñada para contener y evacuar agua en caso de lluvias intensas.

Este tipo de infraestructuras, presentes en áreas de montaña, cumplen una función vital para proteger rutas y túneles de posibles desbordes. Su aspecto puede confundirse con un sendero, pero no están habilitados para la circulación de personas. En temporada de tormentas, el caudal puede aumentar de manera repentina, convirtiéndose en un espacio altamente peligroso.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Varios usuarios remarcaron que se trata de un acceso no habilitado y que la difusión de este tipo de lugares puede derivar en tragedias. “Eso es un desagüe de tormenta, así ocurren los accidentes”, señalaron algunos comentarios. El episodio se suma a otras polémicas recientes en Potrerillos, donde vecinos y organizaciones han denunciado restricciones de acceso en sectores del perilago y actividades no autorizadas en áreas protegidas.

La viralización del acceso puso en discusión la necesidad de reforzar la información sobre cuáles son los lugares seguros y cuáles no. El dique Potrerillos y la zona de Cacheuta son destinos de gran atractivo para visitantes locales y extranjeros, con bahías habilitadas, miradores oficiales y senderos señalizados que garantizan seguridad y disfrute. Promover accesos no oficiales no solo pone en riesgo la integridad de quienes los recorren, sino que también afecta la imagen turística de la provincia.

En contraste, existen alternativas seguras y reconocidas como el cañón escondido de Cacheuta, las termas y los circuitos oficiales de montaña, que ofrecen experiencias auténticas sin comprometer la seguridad. La difusión de espacios no autorizados en redes sociales, aunque pueda parecer inofensiva, puede incentivar prácticas imprudentes y derivar en accidentes.

La montaña debe disfrutarse con responsabilidad, respetando las indicaciones oficiales y evitando improvisaciones que transformen un paseo en una situación de riesgo.