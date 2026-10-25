Se hacen pasar por el IPV para robarte plata: alerta por la nueva estafa que circula en Mendoza

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) alertó sobre un número falso de WhatsApp que utiliza su nombre e imagen para engañar a inscriptos y adjudicatarios. La línea ya fue denunciada ante la Justicia y pidieron no responder los mensajes ni compartir datos personales o bancarios.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) advirtió sobre una línea de WhatsApp que utiliza de manera ilegal el nombre y la imagen del organismo para intentar estafar a personas inscriptas y adjudicatarias de viviendas.

El número fue denunciado ante la Justicia y pidieron no responder sus mensajes ni compartir información personal.

El contacto fraudulento es +54 9 261 753-7749. Desde el IPV solicitaron a la población que no inicie conversaciones con esa línea y recordó que el único WhatsApp oficial habilitado para comunicarse con el organismo es el 261 306-2234.

La advertencia busca evitar que más personas caigan en engaños vinculados con la gestión o adjudicación de viviendas. Para eso, el organismo remarcó que no solicita depósitos, pagos ni transferencias bancarias por WhatsApp o llamadas telefónicas para realizar trámites o agilizar la entrega de una casa.

Cómo evitar las estafas por WhatsApp

Ante la circulación de este perfil falso, el IPV difundió una serie de recomendaciones para proteger a los inscriptos y adjudicatarios:

No transferir dinero: el organismo nunca pide pagos ni depósitos bancarios por WhatsApp o por teléfono para gestionar o agilizar trámites de vivienda.

el organismo nunca pide pagos ni depósitos bancarios por WhatsApp o por teléfono para gestionar o agilizar trámites de vivienda. No compartir datos confidenciales: no brindar claves bancarias, códigos de verificación, tokens ni números de tarjetas.

no brindar claves bancarias, códigos de verificación, tokens ni números de tarjetas. Verificar los canales oficiales: ante cualquier duda, comunicarse únicamente al WhatsApp oficial, 261 306-2234, o consultar el sitio web del IPV Mendoza.

Qué hacer si recibís mensajes del número falso

Quienes hayan recibido mensajes desde la línea denunciada deben evitar responder, no proporcionar datos personales ni bancarios y bloquear el contacto.

Además, el organismo instó a realizar la denuncia formal ante las autoridades policiales o judiciales correspondientes.

Desde el IPV insistieron en la importancia de verificar la identidad de los contactos antes de compartir información o realizar cualquier pago relacionado con la vivienda.