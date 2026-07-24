Se despeja y sale el sol en Mendoza ¿cuánto sube la temperatura?

Contingencias Climáticas anunció que este viernes estará soleado y la máxima ascenderá a los 17 grados. El finde subirá aún más la temperatura.

Este viernes se despejó en Mendoza y saldrá el sol provocando que se incremente la temperatura máxima de Mendoza, llegando a 17 este viernes y alcanzando los 22 grados el domingo.

¿Cómo estará este viernes 24-07-2026?

Este viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Sin precipitaciones en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C

Sábado 25-07-2026

Poca nubosidad con vientos del noreste. Nevadas ligeras en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 6°C

Domingo 26-07-2026

Poca nubosidad con viento zonda en el llano. Nevadas ligeras en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C