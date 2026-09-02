Se conoció la empresa que compró el predio del ex Hiper Libertad ¿qué harán en el lugar?

Tras la salida definitiva de Hiper Libertad, Grupo Benedetti adquirió el predio de Godoy Cruz y prepara un nuevo formato comercial que combinará ventas mayoristas y minoristas.

Finalmente se supo quien compró el predio donde se ubicaba el Hiper Libertad en Godoy Cruz. Se confirmó que Grupo Benedetti, propietario de las tiendas Granja Benedetti, adquirió el inmueble y trabaja en el desarrollo de un nuevo formato de negocios.

La empresa mendocina, nacida en 1990 y principalmente vinculada al rubro de la carne, cerró un acuerdo para desarrollar allí una propuesta comercial que, según anticiparon, tendrá características diferentes a las alternativas que actualmente existen en la provincia.

Desde la compañía señalaron a través de un comunicado que la llegada del grupo representa una apuesta para recuperar y volver a poner en funcionamiento uno de los espacios comerciales más importantes del Gran Mendoza.

Un nuevo formato comercial

Aunque todavía no se conocen todos los detalles del proyecto ni existe una fecha definida para su apertura, Grupo Benedetti adelantó que el nuevo espacio combinará venta minorista y mayorista en un mismo lugar.

La propuesta tendrá una amplia variedad de productos y marcas y estará orientada a distintos perfiles de consumidores. Uno de los principales objetivos será ofrecer precios competitivos y alternativas que permitan cuidar el presupuesto familiar.

“Estamos viviendo un momento en el que sabemos que cada compra cuenta para las familias. Por eso queremos desarrollar una propuesta amplia, competitiva y pensada para todos los públicos”, indicaron desde la empresa.

El proyecto también apunta a que familias y comerciantes puedan encontrar en un mismo lugar variedad de productos, marcas y opciones para ahorrar.

Qué pasará con los trabajadores del Hiper Libertad

Uno de los aspectos destacados de la nueva propuesta es que Grupo Benedetti contempla la incorporación parcial de trabajadores que formaron parte de Hiper Libertad.

De esta manera, el desembarco de la empresa mendocina en el predio podría generar nuevas oportunidades laborales para algunas de las personas que fueron afectadas por el cierre del hipermercado.

Por ahora, la compañía no precisó cuántos trabajadores podrían ser incorporados ni bajo qué modalidad.

Cuándo abrirá el nuevo espacio

La fecha de apertura todavía es una incógnita. Desde Grupo Benedetti explicaron que el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo y que los detalles serán comunicados próximamente.

La empresa ya cuenta con presencia en distintos puntos de Mendoza y continúa ampliando su red de locales. Con este nuevo proyecto, busca dar un paso más allá de su actividad tradicional vinculada a la comercialización de carne.

“Para nosotros, como empresa mendocina, este proyecto tiene un significado especial. Apostamos por Mendoza desde hace más de tres décadas y creemos que este es un momento para seguir invirtiendo y generando oportunidades en nuestra provincia”, expresaron desde Grupo Benedetti.